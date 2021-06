Publiziert 11/06/2021 Am 08:44 GMT | Update 11/06/2021 Am 08:55 GMT

Lesser veröffentlichte auf Instagram ein Foto von einem Zeitungsartikel, in dem angekündigt wurde, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf eine erfolgreiche EM einstimmt, indem die CDU-Politikerin per Video zu den Spielern, Trainern und Betreuern der DFB-Auswahl geschaltet werde.

Dazu schrieb er ironisch: "Ich kann mich noch daran erinnern als wir (Team Deutschland, Anm. d. Red.) 2014 und 2018 zu den Olympischen Spielen gereist sind. Die Video schalte zur Kanzlerin war der Hammer. Oder habe ich das geträumt?"

Der Olympia-Zweite von 2014 im Einzel fügte hinzu: "Aber hey, für eines der größten Sportevents… eine EM!!! kann man das schon mal machen."

Lesser endete seinen Post mit den Hashtags #peaceout #kein #neid.

Am Freitagabend beginnt die Europameisterschaft im Fußball mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei in Rom, am Dienstag startet dann Deutschland in München gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier.

