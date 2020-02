Bundestrainer Mark Kirchner hatte vor dem Start der Titelkämpfe in Antholz entschieden, dass der zuletzt formschwache Lesser zunächst im IBU-Cup startet, "um sich optimal auf eventuelle WM-Einsätze in der zweiten Woche vorzubereiten".

Denkbar seien laut Kirchner Starts in der Single-Mixed- und der Männer-Staffel, die am 20. und 22. Februar stattfinden. Trotz fehlender sportlicher Qualifikation war Lesser als Ersatzmann für die WM nominiert worden.

Ein Achtungserfolg gelang indes Ex-Weltmeister Simon Schempp (Uhingen). Der 31-Jährige, der im Januar nach schwachen Leistungen aus dem Weltcup-Team gestrichen worden und nicht für die WM nominiert worden war, wurde im Supersprint im IBU-Cup Zweiter.

Schempp bereitet sich bei den Rennen in Martell auf die EM (26. Februar bis 1. März) in Minsk-Raubitschy in Weißrussland vor.

(SID)

