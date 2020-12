Biathlon

Peiffer behält die Nerven: Das letzten Schießen im Massenstart

Arnd Peiffer holt sich den Sieg im Massenstart in Hochfilzen - auch dank eines fehlerfreien Schießens. Gerade das letzte Duell am Schießstand mit den Topathleten hat es in sich.

