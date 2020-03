"Es ärgert mich schon ein bisschen, ein Podium wäre drin gewesen", sagte Doll in der ARD: "Ich habe mich am Schießstand richtig gut gefühlt."

In Kontiolahti greifen am Freitag (15:30 Uhr LIVE bei Eurosport) auch die Frauen um Denise Herrmann und Franziska Preuß im Sprint über 7,5 km ins Geschehen ein.

Das geplante Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo (20. bis 22. März) war am Donnerstag von der Stadtverwaltung der norwegischen Hauptstadt wegen der Coronavirus-Pandemie gestrichen worden. Es ist unklar, ob die Rennen an einem Ersatzort ausgetragen werden.

(SID)