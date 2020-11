Die nicht näher benannten Sportler oder Betreuer befinden sich in Quarantäne, über weitere Maßnahmen entscheidet das finnische Gesundheitsamt. Lediglich im Fall der französischen Mannschaft legten sich die Behörden bereits fest, dass neben der erkrankten Person kein weiteres Teammitglied in Quarantäne muss.

Im Rahmen ihres umfassenden Hygienekonzepts hat die IBU in Kontiolahti ein eigenes Kontrolllabor eingerichtet. Der gesamte Tross muss sich bei Ankunft einem COVID-19-Test unterziehen, anschließend wird alle vier bis fünf Tage erneut getestet. Es wird grundsätzlich empfohlen, dass sich die Athleten innerhalb eines Teams nur in Vierergruppen bewegen, damit bei einem positiven Fall nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne muss.