Biathlon

Denise Herrmann gewinnt Biathlon-Sprint in Kontiolahti: "Ich hatte frische Beine und großartiges Material"

Denise Herrmann hat ihr neuntes Weltcup-Rennen im Biathlon gewonnen. Die Olympiasiegerin von Peking im Einzel war im Sprint von Kontiolahti trotz eines Schießfehlers nicht zu schlagen. Im Interview spricht die strahlende Siegerin über die Gründe ihres Erfolgs in Finnland. Sie habe sich in der Heimat sehr gut erholt und tolle Ski an den Füßen gehabt.

00:01:11, vor 16 Minuten