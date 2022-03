Biathlon

Kontiolahti - Franziska Preuss zeigt bei Damen-Staffel Solidariät mit der Ukraine: "Schöne Geste"

In Kontiolahti haben etliche Biathletinnen ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Franziska Preuss setzte - wie ihre deutschen Teamkolleginnen - ein kleines Zeichen gegen den Krieg in Osteuropa. Am Ende belegte die deutsche Staffel den vierten Platz hinter Norwegen, Schweden und Italien.

00:00:52, vor einer Stunde