Marte Olsbu Röiseland hat sich noch nicht entschieden, wie und wann sie in die Saison starten will. Fest steht, dass sich die 31-Jährige "auf die WM konzentrieren" werde, wie sie der Zeitung "Verdens Gang" verriet.

Röiseland zog sich eine Gürtelrose zu und musste unter anderem auch die Sommer-Meisterschaften in Norwegen auslassen.

"Ich habe einige Wochen komplett pausiert und komme erst jetzt wieder zurück", erklärte die dreimalige Olympiasiegerin im Gespräch mit "NRK".

Norwegen habe aber "ein starkes Team und viele gute, junge Athleten. Tiril und ich werden älter, aber ich hoffe, dass wir beide zumindest für den Rest der Saison in Form kommen", so die Altmeisterin.

Eckhoff: "Nicht auf meinen Körper gehört"

Eckhoff, Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2020/21, leidet indes noch an den Folgen einer Corona-Infektion, blieb dem Trainingslager in Oberhof fern und muss ihr Training laut Nationaltrainer Patrick Oberegger vorsichtig dosieren. Die 32-Jährige befinde sich seit dem vergangenen März in einem Tief. "Eine Zeit lang gab es große Fortschritte, und dann gab es etwas mehr Widrigkeiten", erläuterte Oberegger.

Im September hatte Eckhoff einen Einblick in ihre Leidenszeit gegeben. Die Biathletin litt nach ihrer Infektion mit dem Coronavirus an anhaltenden Schlafstörungen. "Ich habe nicht auf meinen Körper gehört", gestand sie gegenüber "TV2". Die Folgen der Krankheit seien sogar so schwerwiegend gewesen, dass sie über ein Karriereende nachgedacht hätte.

Coach Oberegger: Das zählt jetzt bei Eckhoff

"Ich wollte den Menschen, die mir zur Seite gestanden haben, wirklich etwas zurückgeben, aber das konnte ich dann nicht mehr. Und danach habe ich eine kleine Lebenskrise gespürt, wenn man so will", sagte Eckhoff. Die Gedanken an das Karriereende aber sind erstmal vom Tisch.

"Jetzt zählt nicht nur der Sport, sondern dass es Tiril im normalen Leben gut geht. Sport ist nur ein Teil davon. Sie muss ein gutes Leben haben, das ist jetzt das Wichtigste für uns", betonte Oberegger. Eckhoff werde zu gegebener Zeit entscheiden, wann sie wieder zurückkomme.

