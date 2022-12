"Der Saisoneinstieg mit Platz drei im Einzel ist nicht natürlich überragend, aber ich möchte David auch vor zu hohen Erwartungen von außen schützen", sagt Michael Rösch. Man solle "bitte nicht jedes Wochenende einen Podiumsplatz" erwarten.

Es gehe um andere Dinge bei Zobel . "David hat drei Ziele. Sein erstes in diesem Winter war die Qualifikation für den Weltcup. Das hat er geschafft. Das zweite Ziel ist es, im Weltcup zu bleiben, sich dort zu etablieren - und das dritte ist die WM im Februar in Oberhof. Da hat er jetzt schon gute Karten", erklärt Rösch, der seine Biathlon-Karriere 2019 beendete.

Es sei zu früh, nach nur einem Rennen zu viel hineinzuinterpretieren bei Zobel.

"Er hat im Einzel, wo das Schießen sehr entscheidend ist, den Sprung aufs Podium geschafft. Jetzt muss man schauen, was er im Sprint und der Verfolgung macht. Ich würde auch den folgenden Weltcup in Hochfilzen abwarten, ehe man ein erstes Resümee zieht", so der 39-Jährige, der die Biathlon-Saison als TV-Experte bei Eurosport begleitet. "Perspektivisch wäre es stark, wenn David sich im Weltcup in den Top 15 oder Top 20 festsetzen könnte."

Rösch: "Verdammt viele Puzzleteile müssen passen"

Zobels Coup über die lange Distanz war aber beileibe nicht das einzige Ausrufezeichen, das die deutsche Mannschaft beim Saisonbeginn in Kontiolahti setzte, ganz im Gegenteil: Roman Rees wurde im selben Rennen starker Vierter, bei den Frauen überzeugten Vanessa Voigt (4.), Denise Herrmann-Wick (6.) und Sophia Schneider (11.)

"Man muss hochzufrieden sein, denn im Biathlon müssen immer verdammt viele Puzzleteile zusammenpassen, wenn man Erfolg haben möchte", lobt Rösch und sieht Deutschland generell in einer guten Situation.

"Bei den Rücktritten von Laura Dahlmeier oder ein paar Jahre zuvor von Magdalena Neuner herrschte Weltuntergangsstimmung. Biathlon-Deutschland ist ja nicht so auf Rosen gebettet wie Norwegen, das über ein unglaubliches Reservoir an Talenten verfügt. Aber auch wenn Benedikt Doll und Denise Hermann-Wick irgendwann aufhören, wird Deutschland neue Persönlichkeiten im Biathlon hervorbringen", ist sich der Ex-Profi sicher.

Wichtig sei, dass "man den jungen Leuten Zeit gibt, was in Deutschland eher ungern getan wird." Zobel wird sich davon aber kaum irritieren lassen und nach dem besten Weltcup-Resultat seiner Laufbahn mit einer gewaltigen Portion Selbstvertrauen an die kommenden Aufgaben gehen.

