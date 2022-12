Obwohl Nilsson in dieser Situation wertvolle Sekunden verlor, wurde das Problem zügig behoben. Ein Offizieller besorgte die fehlende Munition.

"Vielleicht dachte er, dass ich das Magazin für das Stehendschießen vergessen habe. Aber das stimmt nicht", reagierte Nilsson auf die Kritik des norwegischen Sport-Kommentators Ola Lunde, der von einem "Anfängerfehler" sprach.

"Ich habe mit vier Magazinen (zwei fürs Liegend-, zwei fürs Stehendschießen, Anm. d. Red.) angefangen, aber mir müssen zwei herausgefallen sein", sagte sie und ergänzte, dass das jedem passieren könne.

Der norwegische Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold stärkte Nilsson den Rücken. "So etwas ist sicherlich die größte Angst für eine Biathletin. Ich weiß nicht, ob ich so etwas schon mal erlebt habe", sagte die 26-Jährige. Es sei frustrierend, aber nicht das Ende der Welt. Kollegin Nilsson werde noch viele Biathlonrennen bestreiten können, so Landmark Tandrevold.

Nilsson dominierte als Langläuferin

Im Endklassement landete Nilsson, die von Platz 59 gestartet war, auf dem 35. Rang.

Die Schwedin wechselte 2020 vom Langlauf zum Biathlon. Als Langläuferin holte die 29-Jährige bei den olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Goldmedaille im Sprint, dazu Silber im Teamsprint und der Staffel sowie Bronze über 30 km im klassischen Stil.

