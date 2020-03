Biathlon-Weltcup in Nove Mesto live im TV und im Livestream

Vom 5. bis 8. März steht der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) auf dem Programm. Nach den Weltmeisterschaften in Antholz geht die Saison auf die Zielgeraden und der Kampf um die Kristallkugeln rückt in den Mittelpunkt. Die Wettbewerbe finden unter ungewöhnlichen Vorzeichen statt. Aufgrund des Coronavirus in Europa werden Zuschauer ausgeschlossen.

Weltcup in Nove Mesto live im TV

Eurosport zeigt wie gewohnt alle Rennen live im TV bei Eurosport 1. Am Mikrofon sitzt Sigi Heinrich. Los geht es am Donnerstag, 5. März, um 17:35 Uhr mit dem Sprint der Frauen.

Video - "Das ist schon dramatisch": So lief der Kampf um die Medaillen im Massenstart 01:41

Die Startzeiten

Donnerstag, 5. März, 17:35 Uhr: Sprint Damen

Sprint Damen Freitag, 6. März, 17:30 Uhr: Sprint Herren

Sprint Herren Samstag, 7. März, 14:00 Uhr: Staffel Damen

Staffel Damen Samstag, 7. März, 17:00 Uhr: Staffel Herren

Staffel Herren Sonntag, 8. März, 11:45 Uhr: Massenstart Damen

Massenstart Damen Sonntag, 8. März, 13:45 Uhr: Massenstart Herren

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im Livestream

Eurosport zeigt die komplette Weltcupsaison auch im Livestream im Eurosport Player. Für 6,99 Euro präsentieren wir euch im Eurosport Player viele Highlights aus der Welt des Sports, wie fast alle Wintersport-Weltcups und Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele, drei der vier Grand Slam Turniere im Tennis, die Tour de France, die Radsport-Saison und die Frauenfußball-Bundesliga.

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto bei Eurosport.de

Auch Eurosport.de berichtet natürlich ausführlich über den Biathlon-Weltcup in Tschechien. Hier gibt es alle Ergebnisse, News und Highlight-Videos zu den Rennen in Tschechien.