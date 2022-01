Biathlon

Emilien Jacquelin verhakt sich mit Tarjei Boe und erlebt gebrauchten Tag bei der Verfolgung in Oberhof

Beim Weltcup in Oberhof erlebt der Weltcupführende Emilien Jaquelin einen gebrauchten Tag in der Verfolgung. Sinnbildich dafür steht eine Szene Ausgang des Schießstandes: Der Franzose verhakt sich mit Tarjei Boe und kommt zu Fall. Jaquelin, als Zweiter in die Verfolgung gestartet, kommt am Ende nur als 17. ins Ziel.

00:00:33, vor einer Stunde