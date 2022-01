Mit dem ersten von zwei Weltcups auf deutschem Boden starten die Biathleten und Biathletinnen ins Jahr 2022. Vom 7. bis 9. Januar stehen die Rennen in Oberhof auf dem Programm.

Auf Unterstützung der Zuschauer müssen die DSV-Starter verzichten. Aufgrund der Coronapandemie findet der Weltcup ohne Publikum statt.

Aus deutscher Sicht fehlt aufgrund ihrer Fußverletzung nach wie vor Franziska Preuß. Aussichtsreichste Starterin ist Denise Herrmann.

04/01/2022 AM 15:01

Hildebrand ersetzt Preuß in Oberhof - Wechsel auch bei den Männern

Hier gibt es alle Informationen zum Biathlon-Weltcup in Oberhof.

Eurosport zeigt wie gewohnt alle Rennen live im TV bei Eurosport 1. Am Mikrofon sitzen Michael Rösch und Sigi Heinrich.

Eurosport zeigt die komplette Weltcupsaison auch im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+.

Bei Joyn PLUS+ gibt es für monatlich nur 6,99 Euro nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players sondern auch die Übertragungen vieler anderer Fernsehsender sowie Serien- und Filmhighlights.

Auch Eurosport.de berichtet natürlich ausführlich über den Biathlon-Weltcup in Oberhof. Hier gibt es alle Ergebnisse, News und Highlight-Videos.

Wegen der derzeit warmen Witterung mit viel Regen wird der Biathlon-Weltcup in Oberhof am kommenden Wochenende von vier auf drei Tage verkürzt. Das teilte der Weltverband IBU am Montag mit. Demnach wird der Sprint der Männer auf dem Rennsteig von Donnerstag auf Freitag (11:30 Uhr) verlegt. Um 14:15 Uhr (jeweils live bei Eurosport) startet dann wie geplant der Sprint der Frauen. | Zum Bericht