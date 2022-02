Biathletin Franziska Preuß wird am Montag im olympischen Einzel-Rennen über 15 km (10:00 MEZ live bei Eurosport) ihr Comeback feiern. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag mit.

Nach einer Fußverletzung sowie einer Corona-Infektion hatte Preuß fast zwei Monate pausieren müssen.

Außerdem werden Denise Herrmann und Vanessa Voigt, die zum Olympia-Auftakt am Samstag beim fünften Platz in der Mixed-Staffel im Einsatz waren, sowie Vanessa Hinz, Einzel-Vizeweltmeisterin von 2020, in Zhangjiakou an den Start gehen.

(SID)

