Heute starten die Damen in die Biathlon-Staffel bei Olympia 2022 in Peking. Neben Olympiasiegerin Denise Herrmann starten Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz für das DSV-Quartett.

Als Favoritinnen gehen Frankreich und Norwegen mit Doppel-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland in die Staffel der Damen im Zhangjiakou National Biathlon Centre.

Vor vier Jahren in Pyeongchang gewannen die Belarussinnen die Goldmedaille. Damals blieben die deutschen Damen ohne Edelmetall.

Die deutschen Biathleten wollen sich bei den Olympischen Spielen in Peking in den Staffeln unbedingt mit Medaillen belohnen. Einzig das Material bereitet Sorgen. In den ersten Rennen bei klirrender Kälte im National Biathlon Centre von Zhangjiakou funktionierten die deutschen Skier einwandfrei. Dann warf ein Wetterumschwung mit höheren Temperaturen und stumpfem Neuschnee das DSV-Team zurück. | Zum Bericht