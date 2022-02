Am Dienstag greifen die Biathlon-Herren im National Biathlon Centre von Zhangjiakou in der Staffel nach ihrer ersten Medaille bei Olympia 2022 in Peking. Neben Benedikt Doll, Roman Rees und Philipp Nawrath startet auch Erik Lesser für das Quartett von Bundestrainer Mark Kirchner.

Der 33-Jährige setzte sich in der internen Ausscheidung gegen Johannes Kühn durch. Das Rennen wurde um zweieinhalb Stunden nach vorne verlegt, da am Dienstag weniger als minus 15 Grad Celsius prognostiziert wurden.

Ad

Als Favoriten gehen die Norweger um Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö in die Staffel um den Olympiasieg. Aber auch die Franzosen mit Superstar Quentin Fillon Maillet haben gute Chancen auf die Goldmedaille.

Olympia Peking Olympia-Medaillenspiegel von Peking: Die Gold-Übersicht GESTERN AM 11:43

Wer tritt die Nachfolge von Schweden an, das 2018 in Pyeongchang vor Norwegen und Deutschland Gold gewann. Los geht es am Dienstag um 07:20 Uhr (live im Free-TV bei Eurosport 1, bei Eurosport auf Joyn! und im Liveticker).

Hier gibt es alle Informationen zur Staffel der Herren in Peking:

Olympia 2022: Staffel der Herren live im TV

Die Staffel der Herren im Biathlon am Dienstag, den 15. Februar 2022, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022: Staffel der Männer im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es die Herren-Staffel sowie alle olympischen Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Olympia 2022: Staffel der Herren im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es die Staffel der Männer im Liveticker . Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen im nationalen Biathlonzentrum in Zhangjiakou.

Olympia 2022 - Herren-Aufstellung bestimmt: Biathlon-Staffel steht fest

Angeführt von Startläufer Erik Lesser wollen die deutschen Biathlon-Männer in der Staffel bei den Olympischen Spielen die langersehnte erste Medaille holen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mitteilte, nominierte Bundestrainer Mark Kirchner neben Lesser auch Roman Rees, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Nawrath für das Rennen über 4x7,5 km am Dienstag (7:30 Uhr MEZ/14:30 OZ). | Zum Bericht

Olympia 2022 - Wegen Kälte: Startzeit der Männer-Staffel vorverlegt

Die Startzeit der olympischen Biathlon-Staffel der Männer am Dienstag ist wegen vorhergesagter Temperaturen von unter minus 15 Grad Celsius von 10:00 Uhr MEZ auf 7:30 Uhr MEZ (14:30 OZ) vorverlegt worden. Das teilte der Weltverband IBU am Montag in Zhangjiakou mit. Die drohende Kälte habe die Durchführung des Rennens über 4x7,5 km nach den IBU-Regeln gefährdet. | Zum Bericht

Olympia 2022: Fillon Maillet gewinnt in der Verfolgung

Nach dem Sieg im Einzelrennen gewann Quentin Fillon Maillet seine zweite Goldmedaille in Zhangjiakou. Der 29 Jahre alte Gesamtweltcup-Führende, der im Sprint und mit der Mixed-Staffel Silber gewonnen hatte, verwies nach einer bärenstarken Vorstellung Tarjei Bö (Norwegen) und Eduard Latypov (ROC/beide 1 Strafrunde) auf die Plätze zwei und drei. Die deutschen Biathlon-Männer müssen bei den Olympischen Winterspielen dagegen weiter auf die erste Medaille warten. | Zum Bericht

Rösch analysiert Männer-Verfolgung - und macht Hoffnung für Staffeln

Olympia 2022: Gold für Lesser im Biathlon - Die Sache hat nur einen Haken

Biathlet Erik Lesser hat den Massenstart der Reservisten in Peking gewonnen. Der zweifache Weltmeister und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Sotschi wurde nach seinem 67. Platz im Einzel von Bundestrainer Mark Kirchner nicht für den Sprint nominiert. Lesser nahm stattdessen am Massenstart der Reservisten teil. Für seinen Sieg bekam der 33-Jährige einen goldenen Pin verliehen. | Zum Bericht

Olympia 2022: Deutsche Biathleten um Doll verpassen Sprint-Medaille

Die deutschen Biathleten bleiben bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking weiter ohne Medaille. Auch im Sprint über 10 Kilometer liefen die Männer an Edelmetall vorbei. Beim Olympiasieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö wurde Benedikt Doll auf Rang acht bester Deutscher (1 Strafrunde/+1:05 Minuten). Bö holte mit einem Fehler im dritten Rennen seine dritte Medaille bei diesen Spielen. | Zum Bericht

Enttäuschung im Sprint: Doll als bester Deutscher auf Rang acht

Fillon Maillet trotzt dem Sturm und stürmt zu Verfolgungs-Gold

Olympia - Biathlon Olympia 2022: Biathlon live in TV und Livestream - der Zeitplan 20/01/2022 AM 09:50