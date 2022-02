Am Sonntag starten die Biathlon-Damen in Peking in die Verfolgung von Sprint-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland.

Als erste Verfolgerinnen gehen Elvira Öberg und Dorothea Wierer auf die Strecke.

Ad

Vanessa Voigt landete als beste Deutsche auf Platz 18. Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann geht nach einem enttäuschenden Samstag nur von Rang 22 in die Verfolgung.

Olympia - Biathlon Gold für Lesser im Biathlon - die Sache hat nur einen Haken VOR 5 STUNDEN

Gesucht wird die Nachfolgerin von Laura Dahlmeier. Los geht es am Sonntag um 10:00 Uhr (live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!).

Hier gibt es alle Informationen zur Verfolgung der Damen in Peking:

Olympia 2022: Verfolgung der Damen live im TV

Die Verfolgung der Damen im Biathlon am Sonntag, den 13. Februar 2022, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022: Verfolgung der Damen im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es die Frauen-Verfolgung sowie alle olympischen Rennen in voller Länge bis zur letzten Starterin - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Olympia 2022: Verfolgung der Damen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zu der Verfolgung der Damen einen Liveticker . Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen im nationalen Biathlonzentrum in Zhangjiakou.

Röiseland vs. Wierer: Warum die Italienierin einen großen Nachteil hat

Olympia 2022 - Beste Schützin: Grönländerin trifft alle Scheiben

Ukaleq Astri Slettemark, die unter dänischer Flagge startende Grönländerin, schießt bei den Olympischen Winterspielen 2022 wie ein Uhrwerk. Bei den beiden Wettkämpfen der Damen, Einzel und Sprint, traf sie 30 von 30 Schüssen und hat damit eine Trefferquote von 100 Prozent. Läuferisch fehlt noch einiges auf das Spitzenfeld, schießtechnisch ist sie aber ganz vorne. Rentiere haben einen Anteil daran. | Zum Bericht

Olympia 2022: Historisches Debakel für deutsche Biathletinnen um Herrmann im Sprint - Gold für Olsbu Röiseland

Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland hat bei den Olympischen Winterspielen den Sprint über 7,5 km gewonnen und nach dem Triumph in der Mixed-Staffel ihre zweite Goldmedaille in Peking geholt. Die 31-Jährige blieb am Schießstand fehlerfrei und setzte sich vor Elvira Öberg (Schweden/+30,9 Sekunden) und Dorothea Wierer (Italien/+37,2) durch. Vanessa Voigt landete als beste Deutsche auf Platz 18. | Zum Bericht

In Perfektion: Röiseland schießt sich zum Olympiasieg

Olympia 2022: "Pechvogel" Vanessa Voigt bekam doch noch eine Medaille

Die Enttäuschung saß tief bei Vanessa Voigt. Die Biathletin verpasste nur haarscharf, genauer gesagt nur um 1,3 Sekunden, die Bronzemedaille im Einzel. Allerdings zeigten ihre Kollegen, was wahrer Teamgeist ist und überraschten sie mit einer selbstgebastelten Medaille. Nach dieser Aktion konnte Voigt dann doch wieder lächeln. Am Freitag will sie im Sprint eine echte Medaille. | Zum Bericht

Olympia 2022: Denise Herrmann schläft mit Goldmedaille unter dem Bett - Voigt für Sprint motiviert

Der Gold-Coup von Denise Herrmann soll die deutschen Biathletinnen beflügeln. Vor dem Sprint am Freitag herrscht Zuversicht im gesamten deutschen Team, das mit vier Fahrerin an den Start gehen wird. Abheben will dennoch keiner, doch beflügelt sind die Läuferinnen alle Mal. Besonders Vanessa Voigt scheint nach ihrem vierten Platz im Einzel Lust auf mehr zu haben. | Zum Bericht

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia-Kalender: Der Zeitplan der Winterspiele von Peking 2022

Fehlerfrei im letzten Schießen: Herrmann macht Gold perfekt

Olympia - Biathlon Preuß nach historischem Sprint-Debakel frustriert: "Keinen Sinn mehr weiterzumachen" GESTERN AM 11:41