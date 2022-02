Biathlon

Olympia 2022: Böiger Wind wirbelt Mixed-Staffel im Stehendschießen ziemlich durcheinander

In der Mixed-Staffel bei den Olympischen Spielen wird das dritte Stehendschießen zu einer kleinen Windlotterie. Der in Führung liegende Franzose Émilien Jaquelin muss ziemlich kämpfen und am Ende in die Strafrunde. Auch die nachfolgenden Athleten haben einige Probleme mit dem böigen Wind. Die Mixed-Staffel wird damit ganz schön durcheinander gewirbelt.

00:02:41, vor 22 Minuten