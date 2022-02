Das Plakat der jubelnden Laura Dahlmeier über dem Frühstückstisch im deutschen Quartier diente Denise Herrmann als entscheidende Inspirationsquelle. Ihre Freundin hatte vor vier Jahren in Südkorea zweimal Olympia-Gold gewonnen, als Zimmerkollegin erlebte Herrmann die Triumphe hautnah mit. "Ich habe versucht, mich an sie zu erinnern, wie sie in Pyeongchang mit dem Druck umgegangen ist", sagte die Sächsin - und trat in Peking völlig überraschend in Dahlmeiers Fußstapfen.

Darauf stieß die Goldmedaillengewinnerin im Biathlon-Einzel im Olympischen Dorf mit einem "kleinen Gläschen Sekt" an. Beim Empfang standen ihre Teamkollegen Spalier, auch ein Konfettiregen durfte natürlich nicht fehlen. "Stark!", schrieb Fußball-Nationalspieler Thomas Müller, auch dessen Bayern-Kollege Manuel Neuer schloss sich den vielen Gratulationen an.

Ad

Es sei "ein großer Sieg" gewesen, "auch über mich selbst", sagte Herrmann: "Denn eigentlich bin ich selbst mein stärkster Gegner. Ich hasse es, Fehler zu machen."

Olympia - Biathlon Keine Gold-Prämie für Herrmann - Rösch schimpft: "Ein Armutszeugnis!" VOR 12 STUNDEN

Mit 33 Jahren ist Herrmann am Karrierehöhepunkt angekommen. Und im Moment ihres größten Erfolges erinnerte sie sich an die wohl beste Entscheidung ihres Lebens. Damals, vor sechs Jahren am legendären Holmenkollen in Oslo, wagte die Oberwiesenthalerin den goldenen Schritt vom Langlauf zum Biathlon.

Highlights: Tränen nach Gold-Coup - Herrmann erklimmt den Biathlon-Olymp

Krönung der "Berg-und Talfahrt"

"Man muss ein bisschen Mut haben, solche Entscheidungen zu treffen, und an sich glauben", sagte Herrmann überglücklich. Nach schwierigen Wochen und Monaten gelang ihr die so erhoffte Erlösung. "Biathlon ist schon eine Berg- und Talfahrt, aber das macht es auch spannend", sagte Herrmann, die genauso wie Olympiasieger Ricco Groß in Bad Schlema zur Welt kam.

"Seine Mutter und meine Großmutter sind in die gleiche Schule gegangen", erzählte Herrmann. Deswegen war die Wahl-Ruhpoldingerin schon lange vor ihrem Wechsel zum Biathlon von den Skijägern fasziniert gewesen. Und jetzt die Krönung.

Herrmann hatte ihren Trainingsplan voll auf Olympia ausgelegt - in China gelang ihr eine Punktlandung. Im Sommer fährt Herrmann mit ihrem Freund Thomas Wick oft nach Davos in die Schweiz, um abzuschalten und sich in Ruhe auf den Winter vorzubereiten. Denn der Erfolgsdruck war enorm.

Herrmann nach Gold-Coup exklusiv: "Das war mein großes Ziel"

Herrmann selbstbewusst in übrige Entscheidungen

Laura habe "extrem große Fußstapfen" hinterlassen, sagte Herrmann., in Deutschland gebe es "ein extremes Anspruchsdenken". Diesen Anspruch hat Herrmann nun erfüllt und nach Bronze mit der Langlauf-Staffel in Sotschi 2014 auch noch in einer zweiten Wintersportart olympisches Edelmetall geholt.

In die verbleibenden Rennen geht Herrmann mit einem gewaltigen Schub. "Dass ich das geschafft habe, sollte mir Selbstvertrauen geben", sagte sie: "Mein großes Ziel ist es, den Fokus zu finden. Ich bin in einem guten Modus und hoffe, dass ich das noch ein- bis zweimal zeigen kann."

Das könnte Dich auch interessieren: Doll verschießt Medaille im Einzel - Gold für Frankreich

(SID)

Am Ende reicht es zu Gold: Der Zieleinlauf von Herrmann im Einzel

Olympia - Biathlon Herrmann nach Gold-Coup abgefeiert: "Grandios, Wahnsinn, Hut ab" VOR 16 STUNDEN