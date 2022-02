Den Super Bowl zum Frühstück ließen sich Erik Lesser und Roman Rees nicht entgehen. "Wenn nicht hier, wo dann?", fragte Lesser. Diese einmalige Gelegenheit, für das NFL-Finale endlich mal nicht die ganze Nacht wach bleiben zu müssen, nutzten die deutschen Biathleten in ihrem Olympia-Quartier in Zhangjiakou mit größter Freude.

"Zuhause ist es schon schwer, nachts so lange wach zu bleiben", sagte Lesser. Pünktlich um 7:30 Uhr saßen die DSV-Männer also am Ruhetag vor dem großen TV-Bildschirm - und fieberten eifrig mit.

Als Quarterback der deutschen Biathlon-Staffel sieht sich der routinierte Lesser aber nicht. Er sei eher derjenige, der den Spielern das Wasser mit der Flasche durch den Helm zum Trinken in den Mund spritzt, sagte Lesser und lachte.

Die Staffel am Dienstag (7:30 Uhr MEZ) wird Lessers letztes Olympia-Rennen. "Ich hoffe, das beflügelt mich ein bisschen und hemmt mich nicht so sehr", sagte der 33-jährige Thüringer. Gemeinsam mit Roman Rees, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Nawrath peilt er Edelmetall an.

Rees: "Ziel ist eine Medaille"

"Das Ziel ist eine Medaille, ganz klar. Entweder hopp oder top. Wir sind jetzt nicht in der Favoritenrolle, aber ich bin da schon optimistisch, dass wir es schaffen können", sagte Rees.

Einzig das Material bereitet Sorgen. In den ersten Rennen bei klirrender Kälte im National Biathlon Centre von Zhangjiakou funktionierten die deutschen Skier einwandfrei. "Als es so kalt war, waren wir in der Pole Position", sagte Rees.

Dann hatte ein Wetterumschwung mit höheren Temperaturen und stumpfem Neuschnee das DSV-Team im Vergleich zur Konkurrenz zurückgeworfen. "Es wird jetzt auch wieder kälter", äußerte Rees ein wenig hoffnungsvoll. Am Dienstag werden weniger als minus 15 Grad Celsius erwartet, deshalb wurde die Startzeit auf 14:30 Uhr Ortszeit vorverlegt.

Auch Frauen rechnen sich Medaille aus

Für Bundestrainer Mark Kirchner steht eine ganz persönliche Mission auf dem Spiel. "Das Ziel für mich als Trainer wäre schon diese Staffel-Goldmedaille", hatte der 51-Jährige vor der Abreise nach China gesagt. Seit 2010 habe er mit der deutschen Mannschaft "alles Mögliche" gewonnen, der Staffel-Olympiasieg sei für Kirchner noch etwas, was ihn auf seiner Agenda in seiner Arbeit als Trainer "endgültig zufriedenstellen würde".

Auch die deutschen Frauen sind ambitioniert, sie wollen nach dem sensationellen Einzel-Gold von Denise Herrmann am vergangenen Montag endlich nachlegen. "Wir sind alle total motiviert für die Staffel", versicherte Franziska Preuß vor dem Rennen am Mittwoch (8:45 Uhr MEZ).

Inspiration holte sich Preuß bei den deutschen Langläuferinnen, die in der Staffel völlig überraschend Silber gewonnen hatten. "Man hat es bei den Langlauf-Mädels gesehen, wie cool das ist, wenn man etwas holt", schwärmte die 27-Jährige: "Hoffen wir, dass wir einen guten Tag erwischen und auch was zum Feiern haben."

