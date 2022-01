Nach Wochen voller Schmerzen und Zweifel hat Franziska Preuß ihr Lächeln wiedergefunden. Entspannt saß Deutschlands beste Biathletin auf dem Sofa zuhause in Ruhpolding und blickte nach einer zähen Corona-Infektion zuversichtlich Richtung Olympia. "Ich bin schon relativ optimistisch, dass ich im Flieger nach Peking sitze. Es geht aufwärts", sagte die 27-Jährige.

Jetzt könne sie endlich die Tasche mit der Olympia-Kleidung auspacken und waschen. "Die ist im Hausgang gestanden, ich wollte sie erst gar nicht aufmachen", sagte Preuß und lachte. Aber jetzt ist die Leidenszeit vorbei, "jetzt habe ich das Tal hoffentlich überwunden".

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte sich die Gesamtweltcup-Dritte der Vorsaison nach einer Fußverletzung auch noch mit Corona infiziert, mit drastischen Folgen. "Da ist das mentale Gerüst schon ein wenig zusammengeprasselt", sagte Preuß.

In der ersten Woche habe sie "extreme Halsschmerzen und Schluckbeschwerden" gehabt: "Ich habe gedacht, mein ganzer Hals ist offen." Preuß musste lange pausieren, verpasste die Weltcups in Oberhof, Ruhpolding und Antholz.

Preuß' Abflug nach Peking noch unklar

Da sei sie "schon am Tiefpunkt" gewesen, sagte sie. Seit einer Woche ist Preuß ohne Symptome, es werde besser, sie fühle sich "stabil". Wann die Oberbayerin zu den Winterspielen (4. bis 20. Februar) nach Peking fliegen wird, ließ sie aber offen.

Ob Preuß mit der Mannschaft am 31. Januar mitfliege oder erst "zwei, drei Tage später", entscheide sie Ende der Woche. Frauentrainer Kristian Mehringer war erfreut. "Wir sind soweit zufrieden, das schaut ganz positiv aus", sagte er: "Wann sie zum Einsatz kommen kann, müssen wir vor Ort entscheiden. Das Wichtigste ist, dass sie eine gute Form bekommt."

Eine formstarke Preuß wäre im National Biathlon Centre von Zhangjiakou für das schwächelnde Frauen-Team des DSV jedenfalls Gold wert. Allerdings hat die Medaillenhoffnung seit Mitte Dezember keinen Wettkampf mehr bestritten, ihr Training nun "peu a peu gesteigert und die ersten intensiveren Anteile eingebaut".

Olympia 2022: Mixed-Staffel erster Wettbewerb in Peking

Am 5. Februar findet zunächst die Mixed-Staffel statt, danach folgen die Einzelrennen der Frauen (7. Februar) und Männer (8. Februar). Was erschwerend hinzukommt: Die Rennen knapp 180 Kilometer nordwestlich von Peking finden etwa 1650 Meter über dem Meeresspiegel statt - eine zusätzliche Belastung für Körper und Geist.

Preuß bleibt trotzdem zuversichtlich. "Vielleicht ist es vom Druck angenehmer, weil die Erwartungen nicht mehr so hoch sind", sagte sie. Wann ihr erster Einsatz sei, könne man erst "kurzfristig" entscheiden.

Mit Olympia hat die Ex-Weltmeisterin sowieso noch eine Rechnung offen. Vor vier Jahren blieb in Pyeongchang ein undankbarer vierter Platz im Einzel. "Olympia verbinde ich bisher mit gemischten Gefühlen. Aber alle guten Dinge sind drei, jetzt gehe ich ganz neutral an die ganze Sache heran", sagte Preuß: "Es werden so oder so spezielle Spiele."

