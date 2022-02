Biathlon

Olympia 2022 - Head to Head: Quentin Fillon Maillet Favorit - Benedikt Doll mit Medaillenchancen

In "Head to Head" analysiert Eurosport-Experte Michael Rösch die Chancen des Gesamtweltcupführenden Quentin Fillon Maillet und der deutschen Biathlon-Hoffnung Benedikt Doll für den Massenstart. Nach einer guten Leistung Dolls in der Staffel und zwei Top-Ten-Ergebnissen in den Einzelwettbewerben in Peking erklärt Rösch: "Wenn Benni einen richtig guten Sahnetag erwischt, dann ist alles möglich."

00:01:34, vor 4 Stunden