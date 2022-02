Biathlon

Olympia 2022: Denise Herrmann rettet Bronze für Deutschland in der Biathlon-Staffel ins Ziel - Gold für Schweden

Spannung bis zur Zielgeraden in der 4 x 6 Kilometer-Staffel der Biathletinnen: Denise Herrmann liegt auf dem Bronze-Rang, doch von hinten kommt die norwegische Überfliegerin Marte Olsbu Röiseland immer näher. Am Ende reicht es trotzdem für die deutsche Mannschaft um Herrmann, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß zu Edelmetall. Der Sieg geht an Schweden, Silber holen die Russinnen.

00:01:42, Gestern Am 09:22