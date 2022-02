Johannes Thingnes Bö ist der König der Olympischen Winterspiele von Peking.

Mit seinem Sieg im Massenstart holte der 28 Jahre alte Norweger sein fünftes Edelmetall während der Spiele. Fünf Medaillen aus sechs Wettbewerben - einzig in der Verfolgung verpasste Bö mit Platz fünf das Podium.

Es ist eine Bilanz zum Niederknien, vor allem ist es eine Bilanz für die Geschichtsbücher der Winterspiele.

Fünf Medaillen bei einer Ausgabe der Olympischen Spiele konnte noch kein Norweger im Biathlon gewinnen. Selbst dem großen Biathlon-Helden Ole Einar Björndalen gelang dieses Kunststück nie. 2002 in Salt Lake City erkämpfte sich die Ikone immerhin vier Medaillen - alle Gold.

Röiseland holt ebenfalls fünf Medaillen

Wenige Stunden zuvor hatte auch Marte Olsbu Röiseland das Kunststück vollbracht, fünf Medaillen bei einzelnen Winterspielen zu gewinnen. Die Landfrau von Bö erkämpfte sich im Massenstart den Bronzerang und baute ihre Medaillenbilanz ebenfalls auf fünf aus (dreimal Gold, zweimal Bronze).

Generell ist der Gewinn von fünf olympischen Medaillen in einem Jahr allerdings keine seltene Errungenschaft.

Neben Bö und Röiseland gelang das in der Geschichte der Winterspiele elf weiteren Athleten. Der US-amerikanische Eisschnellläufer Eric Heiden ist der einzige Olympionike mit fünf Goldmedaillen (1980 in Lake Placid).

Fillon Maillet verpasst neuen olympischen Rekord

Frankreichs Biathlon-Star Quentin Fillon Maillet zählt seit diesem Jahr ebenfalls in diese Kategorie. Schon vor dem Massenstart-Wettbewerb hatte der 29-Jährige das Podium in Peking fünfmal bestiegen (zweimal Gold, dreimal Silber) und hatte damit theoretisch die Chance, mit sechs Edelmetallen einen neuen Rekord aufzustellen.

Mit Platz vier verpasste Fillon Maillet dieses Kunststück aber denkbar knapp.

Heidens Platz an der Sonne kann also frühestens in vier Jahren wieder angegriffen werden.

Gesamtrekord hält Phelps bei Sommerspielen

Bö und Röiseland sind derweil nicht einmal die einzigen Norweger, denen der olympische Medaillenrekord vergönnt war.

Eisschnellläufer Roald Larsen stieg in Albertville 1992 fünfmal auf das Podest (zweimal Silber, dreimal Bronze), Langlauf-Star Marit Björgen konnte das Kunststück sogar zweimal vollbringen: 2010 in Vancouver (dreimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze) und vor vier Jahren in Pyeongchang (zweimal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze).

Den Gesamtrekord bei Olympischen Spielen hält indes Michael Phelps (USA): Dem US-Amerikaner gelangen 2008 acht Goldmedaillen bei den Sommerspielen in Peking im Schwimmen, damit übertrumpfte er seinen eigenen Rekord aus Athen von 2004 (sechs Gold-, zwei Bronzemedaillen).

Ebenfalls acht Medaillen bei einer Olympia-Ausgabe schaffte der sowjetische Turnier Alexander Dityatin bei den Boykott-Spielen 1980 in Moskau.

Name Jahr Gold Silber Bronze Gesamt Eric Heiden (USA) 1980 5 0 0 5 Johannes Thingnes Bö (NOR) 2022 4 0 1 5 Lyubov Yegorova (GUS) 1992 3 2 0 5 Clas Thunberg (FIN) 1924 3 1 1 5 Larisa Lazutina (RUS) 1998 3 1 1 5 Marit Björgen (NOR) 2010 3 1 1 5 Marte Olsbu Röiseland (NOR) 2022 3 0 2 5 Quentin Fillon Maillet (FRA) 2022 2 3 0 5 Ireen Wüst (NED) 2014 2 3 0 5 Marit Björgen (NOR) 2018 2 1 2 5 Cindy Klassen (CAN) 2006 1 2 2 5 Yelena Välbe (GUS) 1992 1 0 4 5 Roald Larsen (NOR) 1992 0 2 3 5

