Biathlon

Olympia 2022: Röiseland hat bei Mixed-Staffel im Liegendschießen Probleme mit ihrem Gewehr

Marte Olsbu Röiseland ist bei den Olympischen Spielen in Peking in der Mixed-Staffel die Startläuferin für die norwegische Mannschaft. Gleich beim ersten Liegendschießen hat die 31-jährige Norwegerin allerdings arge technische Probleme mit ihrem Gewehr. Röiseland bleibt jedoch am Ende cool, kann ohne Strafrunde weiterlaufen und verliert damit nicht noch mehr Sekunden.

00:00:32, vor einer Stunde