Biathlon

Olympia 2022 - Biathlon: Duell Johannes Thingnes Bö gegen Quentin Fillot Maillet in der Verfolgung

Die ersten beiden im Sprint, sind auch die Favoriten in der Verfolgung bei den Olympischen Spielen in Peking. Johannes Thingnes Bö hat sich am Schießstand deutlich verbessert und geht als erster auf die Strecke. Quentin Fillot Maillet will die Goldmedaille für Frankreich verteidigen. Eurosport-Experte und Ex-Biathlet Michael Rösch vergleicht die beiden Topathleten.

00:01:35, vor einer Stunde