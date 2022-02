Biathlon

Olympia 2022 - Biathlon-Experte Michael Rösch bewertet DSV-Ergebnis im Einzel: "Da klafft die Lücke auf"

Die deutschen Biathlon-Herren haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Einzel über 20 km Licht und Schatten gezeigt. Während Benedikt Doll und Roman Rees in die Top Ten liefen und damit eine Medaille nur knapp verpassten, erlebten Johannes Kühn und Erik Lesser speziell am Schießstand einen rabenschwarzen Tag. Eurosport-Experte Michael Rösch ordnet das DSV-Ergebnis ein.

00:03:29, vor 2 Stunden