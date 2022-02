Nach dem durchwachsenen Einzel starten die Biathlon-Herren am Samstag, den 12.02., in Peking in den Sprint über 10 Kilometer.

Einzel-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet aus Frankreich geht als Favorit auf die Strecke. Der Sprint ist in doppelter Hinsicht wichtig, denn auch der Verfolger am Sonntag hängt vom dem Ergebnis ab.

Der DSV startet im nationalen Biathlonzentrum in Zhangjiakou ohne Routinier Erik Lesser. Für Deutschland wurden neben Doll und Rees auch Johannes Kühn und Philipp Nawrath nominiert. Los geht's am Samstag, den 12. Februar um 10:00 Uhr MEZ.

Hier gibt es alle Informationen zum Sprint der Herren in Peking:

Olympia 2022: Sprint der Herren live im TV

Der Sprint der Herren im Biathlon am Samstag, den 12. Februar 2022, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022: Sprint der Herren im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es den Herren-Sprint sowie alle olympischen Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Olympia 2022: Sprint der Herren im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zu dem Sprint der Herren einen Liveticker . Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen im nationalen Biathlonzentrum in Zhangjiakou.

Olympia 2022: Lesser muss im Biathlon-Sprint zuschauen

Der Biathlon-Sprint bei Olympia wird ohne Routinier Erik Lesser stattfinden. Wie der DSV mitteilte, wurden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees für das Rennen über 10 km am Samstag nominiert. Lesser wird damit auch den Verfolger am Sonntag verpassen. Als regelmäßiger Startläufer darf sich Lesser trotzdem Hoffnungen auf einen Start in der Staffel machen. | Zum Artikel

Olympia 2022: Lesser schreibt Sprint ab und hofft auf Staffel-Einsatz

Der deutsche Biathlet Erik Lesser hat nach seinem schwachen Ergebnis im Einzelrennen über die 20km (Platz 67, 5 Schießfehler) wenig Hoffnung auf einen Einsatz im Sprint-Wettbewerb am Samstag. Der enttäuschte Lesser hofft noch auf einen Einsatz in der deutschen Männerstaffel. Philipp Nawrath oder David Zobel würden neben Lesser noch für einen Sprinteinsatz zur Verfügung stehen. | Zum Bericht

