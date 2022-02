Eine Medaille holte das deutsche Biathlon-Team bei den Olympischen Spielen in Peking schon: Denise Herrmann gewann sensationell Gold im olympischen Einzelrennen.

Zweimal war das deutsche Team überdies nah an einer Medaille dran: Vanessa Voigt schrammte als Vierte im Einzel nur um 1,3 Sekunden an Edelmetall vorbei, in der Mixed-Staffel verpasst Deutschland als Fünfter ebenfalls die Medaillen.