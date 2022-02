Am Sonntag starten die Biathlon-Herren bei Olympia 2022 in die Verfolgung von Johannes Thingnes Bö, der sich im Sprint durchsetzte. Damit stürmte der 28-Jährige im dritten Rennen in Zhangjiakou zu seiner zweiten Goldmedaille.

Auch im Sprint über 10 Kilometer verpassten die DSV-Athleten wie im Einzel eine Medaille. Ärgster Konkurrent von Bö wird der Franzose Quentin Fillon Maillet.

Ad

Als erster Deutscher nimmt Benedikt Doll von Position acht die Verfolgung des Norwegers auf. Damit hat der 31-Jährige aber eine gute Ausgangsposition für die Medaillenjagd.

Olympia - Biathlon Beste Schützin bei Olympia: Nur Grönländerin trifft alle Scheiben VOR 13 STUNDEN

Neben Doll starten auch Philipp Nawrath, Roman Rees und Johannes Kühn. Los geht es am Sonntag um 11:45 Uhr (live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!).

Hier gibt es alle Informationen zur Verfolgung der Herren in Peking:

Olympia 2022: Verfolgung der Herren live im TV

Die Verfolgung der Herren im Biathlon am Sonntag, den 13. Februar 2022, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022: Verfolgung der Herren im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es die Herren-Verfolgung sowie alle olympischen Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Fillot Maillet jagt Bö bei Olympia: Wer wird Nachfolger von Fourcade?

Olympia 2022: Verfolgung der Herren im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zu der Verfolgung der Herren einen Liveticker . Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen im nationalen Biathlonzentrum in Zhangjiakou.

Olympia 2022: Gold für Lesser im Biathlon - Die Sache hat nur einen Haken

Biathlet Erik Lesser hat den Massenstart der Reservisten in Peking gewonnen. Der zweifache Weltmeister und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Sotschi wurde nach seinem 67. Platz im Einzel von Bundestrainer Mark Kirchner nicht für den Sprint nominiert. Lesser nahm stattdessen am Massenstart der Reservisten teil. Für seinen Sieg bekam der 33-Jährige einen goldenen Pin verliehen. | Zum Bericht

Olympia 2022: Deutsche Biathleten um Doll verpassen Sprint-Medaille

Die deutschen Biathleten bleiben bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking weiter ohne Medaille. Auch im Sprint über 10 Kilometer liefen die Männer an Edelmetall vorbei. Beim Olympiasieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö wurde Benedikt Doll auf Rang acht bester Deutscher (1 Strafrunde/+1:05 Minuten). Bö holte mit einem Fehler im dritten Rennen seine dritte Medaille bei diesen Spielen. | Zum Bericht

Enttäuschung im Sprint: Doll als bester Deutscher auf Rang acht

Olympia 2022: Lesser muss im Biathlon-Sprint zuschauen

Der Biathlon-Sprint bei Olympia wird ohne Routinier Erik Lesser stattfinden. Wie der DSV mitteilte, wurden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees für das Rennen über 10 km am Samstag nominiert. Lesser wird damit auch den Verfolger am Sonntag verpassen. Als regelmäßiger Startläufer darf sich Lesser trotzdem Hoffnungen auf einen Start in der Staffel machen. | Zum Artikel

Olympia 2022: Lesser schreibt Sprint ab und hofft auf Staffel-Einsatz

Der deutsche Biathlet Erik Lesser hat nach seinem schwachen Ergebnis im Einzelrennen über die 20km (Platz 67, 5 Schießfehler) wenig Hoffnung auf einen Einsatz im Sprint-Wettbewerb am Samstag. Der enttäuschte Lesser hofft noch auf einen Einsatz in der deutschen Männerstaffel. Philipp Nawrath oder David Zobel würden neben Lesser noch für einen Sprinteinsatz zur Verfügung stehen. | Zum Bericht

Trotz enttäuschendem Sprint: Rösch traut Doll Verfolgungs-Medaille zu

Olympia - Biathlon Gold für Lesser im Biathlon - die Sache hat nur einen Haken VOR 5 STUNDEN