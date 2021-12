Biathlon

Was ist Biathlon? Die Rennen um die Medaillen in Sprint, Verfolgung, Einzel und Staffel bei Olympia in Peking 2022

Was ist Biathlon? Die wichtigsten Infos und Regeln zu den Rennen um die Medaillen bei Olympia in Peking 2022 gibts hier in unserem Erklärvideo kompakt. Im Kampf um Gold, Silber und Bronze am Schießstand und in der Loipe sind aus deutscher Sicht besonders Denise Herrmann und Franziska Preuß sowie die DSV-Staffeln zu beachten. Bei den Winterspielen im Februar geht es elf Mal um Gold.

00:02:33, vor 15 Minuten