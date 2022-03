Biathlon

Oslo - Franziska Preuß fliegt beim Massenstart auf Platz zwei: "Frisch, munter, fidel, toll"

Ganz starker Auftritt von Franziska Preuß. Nach ihrer beeindruckenden Aufholjagd am Samstag in der Verfolgung überzeugte die 28-Jährige auch beim Massenstart am Holmenkollen in Oslo. Dank einer starken Schlussrunde sicherte Preuß sich Rang zwei hinter Justine Braisaz Bouchet aus Frankreich.

00:02:55, vor einer Stunde