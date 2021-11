Mit dem Weltcup in Östersund beginnt die neue Saison im Biathlon. Die ersten Rennen in Schweden stehen am Samstag, 28. und Sonntag, 29. November auf dem Programm.

In Östersund finden sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zunächst ein Einzel über die lange Distanz und ein Sprint statt. Das Einzel der Damen beginnt am Samstag, 27. November um 11:40 Uhr, das der Herren um 15:00 Uhr. Die Sprints am Sonntag, 29. November beginnen am Sonntag um 11:00 Uhr beziehungsweise 13:45 Uhr.

Ad

Die Hoffnungen der deutschen Damen in der kommenden Saison ruhen besonders auf der ehemaligen Langläuferin Denise Herrmann. Aber auch Franziska Preuß sind gute Ergebnisse zuzutrauen.

Biathlon "Ernste Situation": Schwedin Hedström musste auf Intensivstation 18/11/2021 AM 15:40

Bei den Herren richtet sich der Blick im DSV-Team nach dem Rücktritt von Arnd Peiffer insbesondere auf Benedikt Doll.

Weltcup in Östersund live im TV

Eurosport zeigt alle Rennen beim Weltcup-Auftakt der Biathleten im schwedischen Östersund live im TV bei Eurosport 1.

Östersund: Der Biathlon-Weltcup im Livestream

Eurosport ist die ganze Saison über auch im Livestream mit von der Partie. Im Eurosport Player und auf Joyn könnt ihr alle Rennen auch dann mitverfolgen, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes zeigen sollte.

Bei Joyn PLUS+ gibt es für monatlich nur 6,99 Euro nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players sondern auch die Übertragungen vieler anderer Fernsehsender sowie Serien- und Filmhighlights.

Weltcup in Östersund bei Eurosport.de

Eurosport.de bleibt natürlich während der gesamten Saison für euch dabei. bleibt natürlich während der gesamten Saison für euch dabei. Hier gibt es alle News, Highlights und Livescorings zum Biathlon-Weltcup und den Olympischen Spielen in Peking.

Das könnte Dich auch interessieren: "Ernste Situation": Schwedin Hedström musste auf Intensivstation

Olympia in Peking: So sehen die Medaillen für die Winterspiele aus

Biathlon Privatflug nach Östersund: Wierer erntet massiven Shitstorm 15/11/2021 AM 11:53