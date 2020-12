Konkurrenzkampf, sagt Denise Herrmann mit Nachdruck, sei für sie "Motivation". Und vor den Rennen am Wochenende beim Weltcup in Kontiolahti ist die 31-Jährige "besonders motiviert", die derzeit überragenden Schwedinnen um Hanna Öberg "wieder einzuholen". Erst am Samstag (15:15 Uhr) in der Staffel über 4x6 km, dann am Sonntag (15:15 Uhr/beide live bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit JoynPLUS+) in der Verfolgung. "Wir wollen auch als Team angreifen und uns in voller Stärke präsentieren", betonte Herrmann.