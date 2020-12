Dazu gehört auch, dass sich die Biathleten zwischen den Weltcups in ihren Zimmern aufhalten müssen. "Ich hatte in den letzten Tagen ein kleines Tief, weil wir eigentlich nichts machen können", erklärte Maren Hammerschmidt. Der Weltverband erledige die Einkäufe; der Gang in den Supermarkt, Bummeln in der Stadt oder zusammen einen Kaffee trinken sei auch nicht mehr möglich.