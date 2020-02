Persönliche Gründe: Biathlet Lesser beendet Saison vorzeitig

"Ich fahre morgen nach Hause, weil sich zu Hause ein bisschen was geändert hat", sagte Lesser nach dem dritten Platz mit der Staffel am Samstag: "Meine Saison ist jetzt zu Ende." Über die genauen Gründe machte der 31-Jährige keine Angaben.

Damit wird der Ex-Weltmeister auch nicht wie geplant an der EM in Minsk-Raubitschy (26. Februar bis 1. März) teilnehmen. "Mein EM-Ticket ist schon umgebucht auf jemand anderes", sagte der Frankenhainer.

"Ein Karriereende ist es aber nicht", versicherte Lesser, sein "voller Fokus" liege auf den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Nach einer enttäuschenden Saison war er trotz nur zur Hälfte erfüllter WM-Norm als Ersatzmann für die Titelkämpfe in Südtirol nominiert worden. Neben Bronze mit dem Männer-Quartett holte er dort auch Silber in der Single-Mixed-Staffel an der Seite von Franziska Preuß (Haag).