In der Vorbereitung auf den Weltcup im Winter treten bei der Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding die Stars in verschiedenen Rennen an, um ihre Form zu testen.

Ab Freitag, 27. August, messen sich die Weltbesten in den Disziplinen Super-Sprint, Sprint und Massenstart.

Die deutsche Mannschaft setzt auf ihre besten Weltcup-Athleten um Denise Herrmann und Benedikt Doll.

Biathlon Biathlon-Legende Dahlmeier will in neuer Funktion "mit gutem Beispiel voran" UPDATE 18/08/2022 UM 14:10 UHR

Neben Deutschland haben auch die Teams aus Italien, Schweden, Österreich, Polen, Tschechien, Slowenien, Schweiz und der Slowakei zugesagt.

Hier gibt es alle Informationen zur Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding.

Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding live im TV

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen alle Rennen live im Free-TV.

Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding: Zeitplan und Startzeiten

Startzeit Wettberwerb 26. August 2022 - 10:30 Super-Sprint Männer Qualifikation 26. August 2022 - 12:15 Super-Sprint Frauen Qualifikation 26. August 2022 - 15:10 Super-Sprint Männer Finale 26. August 2022 - 16:25 Super-Sprint Männer Frauen 27. August 2022 - 14:45 Sprint Männer 27. August 2022 - 17:00 Sprint Frauen 28. August 2022 - 13:00 Massenstart Frauen 28. August 2022 - 15:05 Massenstart Männer

Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding im Livestream

ARD und ZDF zeigen das komplette Event im kostenlosen Livestream. Dafür einfach auf die Websiten ard.de oder zdf.de gehen und den jeweiligen Stream auswählen.

Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding bei Eurosport.de

Auch Eurosport.de berichtet ausführlich über die Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding. Hier gibt es alle Ergebnisse und News.

