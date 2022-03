"Ich will es einfach genießen, meine Tochter in den Kindergarten zu bringen und sie abzuholen", offenbarte Lesser im Gespräche mit der "Deutschen Presse-Agentur".

Der Biathlon habe ihm nicht mehr so viel zu bieten, dass er dafür die wertvolle Zeit mit seiner Familie aufopfern wolle.

Nun will sich der Thüringer für einige Zeit von der Welt des Profisports abwenden und abschalten. Nach zwölf erfolgreichen Jahren im Weltcup will der zweifache Weltmeister erstmals ohne Druck und Stress auskommen.

Damit verlässt ein Jahr vor der Heim-WM in Oberhof ein weiterer Leitwolf das DSV-Team. Nachdem sich Arnd Peiffer und Simon Schempp bereits zuvor verabschiedet haben, schließt sich nun Lesser dieser Reihe an.

Selbstkritisch und meinungsstark

Während seiner Zeit an der Weltspitze präsentierte sich Lesser stets als ein meinungsstarker Athlet, dem es aber nicht an selbstkritischer Haltung mangelte.

Besonders in den vergangenen Wochen und Monaten machte sich der zweimalige Silbermedaillengewinner seine Reichweite zunutze und kritisierte den IOC für die umstrittene Vergabe der Olympischen Spiele nach Peking.

Darüber hinaus sorgte er zuletzt für Aufsehen, als er ukrainischen Sportlern seinen Instagram-Account überließ , um auf die Missstände im Ukraine-Krieg hinzuweisen.

Lessers Trainer-Laufbahn ist besiegelt

Sich gänzlich vom Biathlon verabschieden will Lesser jedoch nicht. Sein Ziel sei dem Vernehmen nach definitiv ein Trainerjob. So soll der Skijäger bereits im kommenden Jahr mit dem Trainerschein beginnen.

"Ich glaube, dass Erik mal ein sehr guter Trainer werden wird", unterstützte Peiffer die Bestrebungen seines ehemaligen Teamkollegen.

Angesichts seiner zahlreichen Erfolge und seinem Umgang mit Rückschlägen scheint Lesser jedenfalls optimale Voraussetzungen für eine solche Laufbahn mitzubringen.

Der Startschuss für sein finales Weltcup-Wochenende fällt am Freitag um 15:50 Uhr (live bei Eurosport). Dann will er noch einmal alles in die Waagschale werfen: "Ich will mich nicht fünf Runden abfeiern lassen, sondern ein ordentliches Ergebnis erzielen", unterstrich er kampflustig zum Abschluss.

