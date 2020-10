"Gern erinnere ich mich insbesondere an unsere gemeinsame Zeit bei den Olympischen Winterspielen Vancouver 2010 zurück, bei denen Richard die Silbermedaille gewann", sagte Bach. "Er war ein großer Athlet, der immer eine positive Ausstrahlung hatte, die ihm viele Freundschaften und viel Sympathie eingebracht hat ? auch von mir. So werden wir ihn immer in Erinnerung behalten."