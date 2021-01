Der Bob-Rekordweltmeister feierte auch auf der Hausbahn seines größten Rivalen Johannes Lochner einen souveränen Doppelsieg: Am Sonntag gewann Friedrich am Königssee den Vierer-Weltcup, am Samstag hatte er dort auch das Zweier-Rennen für sich entschieden.

"Wir können stolz auf uns sein, wir haben richtig abgeliefert auf dieser für uns eher ungeliebten Bahn", sagte Friedrich im ZDF nach seinem 50. Weltcup-Sieg. In beiden Schlitten war erneut die deutliche Überlegenheit am Start Grundlage für Friedrichs Erfolge, er nahm sogar den ärgsten Verfolgern schon auf den ersten Metern rund eine Zehntelsekunde ab.

Im Zweier konnte Lochner diesen Rückstand trotz stärkerer Leistungen in der Bahn nicht mehr aufholen und wurde Zweiter. Im Vierer hatte sich der Ex-Weltmeister mehr ausgerechnet - enttäuschte dann aber mit einem schwachen ersten Lauf. Lochner wurde auf seiner Hausbahn am Ende Dritter hinter Friedrich und dem Österreicher Benjamin Maier.

Lochners Zweier-Sieg im Dezember in Igls bleibt damit Friedrichs einzige Niederlage des Winters. Und die Konkurrenz wirkt angesichts der überlegenen Startleistungen ratlos, denn durch diesen Vorsprung ist Friedrich kaum zu schlagen. Selbst bei perfekten Fahrten der Gegner, das hatte vor allem das Zweier-Rennen am Königssee gezeigt.

Beim Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Innsbruck-Igls können nur noch Stürze Friedrichs erneuten Triumph in der Zweier- und Vierer- Gesamtwertung verhindern. Anschließend steigt die WM wie schon im Vorjahr auf seiner Heimbahn in Altenberg.