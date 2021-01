Der Bob-Rekordweltmeister gewann am Samstag auch den Weltcup auf der Hausbahn seines größten Rivalen, am Königssee setzte Friedrich sich im Zweier knapp vor Johannes Lochner durch: Nach zwei Läufen trennten die beiden besten Deutschen zwei Zehntelsekunden.

Denn mit Anschieber Thorsten Margis was Friedrich auf den ersten Metern erneut deutlich stärker als Lochner und Eric Franke, in der Bahn präsentierte sich dann der Herausforderer zweimal besser. "Es ist eine Augenweide, was Francesco und Thorsten da anschieben", sagte Lochner, "da kann man fahren, wie man will, da kommt man nicht mehr ran." Im elften Zweier-Rennen des Winters stand damit der zehnte Sieg für Friedrich, nur Lochner hat ihn in diesem Winter einmal geschlagen. Dritter wurde am Samstag der Österreicher Benjamin Maier.