Der Rekordweltmeister gewann auch das Heim-Rennen in Winterberg und feierte bereits den siebten Sieg im siebten Saisonrennen. Den deutschen Doppelerfolg im Vierer komplettierte Johannes Lochner (Stuttgart/+0,05 Sekunden), der nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen hatte.

"Wir haben die Bahn halbwegs in den Griff bekommen. Wir wissen, worauf es hier ankommt", sagte Friedrich, der nach dem ersten Durchgang noch auf Rang drei gelegen hatte: "Wir haben im zweiten Lauf noch einmal Gas gegeben und wollten unbedingt den Sieg. Das ist uns gelungen, darüber sind wir super happy."

Christoph Hafer (Bad Feilnbach/+0,19) rutschte nach Platz zwei im ersten Durchgang auf Rang vier ab, rundete aber ein erneut starkes deutsches Ergebnis ab. Der Kanadier Justin Kripps (+0,14) reihte sich zwischen inmitten des deutschen Trios als Dritter ein.

Friedrich, für den es der 59. Weltcupsieg war, ist der große Favorit auf die Bob-Goldmedaillen bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Der Sachse ist seit fünf Großereignissen in beiden Schlitten ungeschlagen. Im Vorjahr gewann er neben WM-Gold im Zweier und Vierer alle Weltcup-Rennen bis auf eines, damals hatte Lochner in Innsbruck die Nase vorn gehabt.

Am Sonntag (13.30 Uhr) findet das zweite Vierer-Rennen statt. Im Zweier sind die Piloten an diesem Wochenende in Winterberg nicht gefordert.

