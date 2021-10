Die 31-Jährige aus Berlin gewann die Nominierungsrennen auf der Olympiabahn in Yanqing/China vor der ebenfalls qualifizierten Vize-Weltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden). Laura Nolte (Winterberg) war für den Zweierbob-Weltcup gesetzt. Stephanie Schneider (Oberwiesenthal) wird dagegen vorerst im Europacup starten.

"Es war, glaube ich, eine knallharte und nervenaufreibende Selektion für die Mädels, aber am Ende hat sich Mariama mit ihrer Erfahrung auf der neuen Bahn durchgesetzt", sagte Bundestrainer Rene Spies.

Bob Weitsprung-Olympiasieger Rutherford im britischen Bob-Team 29/09/2021 AM 10:37

Der frühere Gesamtweltcupsieger nominierte bei den Männern Christoph Hafer (Feilnbach) im Zweier und Vierer zusätzlich zu den Top-Piloten Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und Johannes Lochner (Stuttgart). Richard Oelsner (Oberbärenburg) muss sich zumindest in den ersten drei Rennen mit dem Europacup begnügen. Die olympische Bob-Saison mit dem Höhepunkt bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) beginnt am 20. November in Innsbruck-Igls.

Bob Austragungsort für Bob- und Skeleton-WM 2024 steht fest 17/09/2021 AM 21:51