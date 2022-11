Das gab die Anschieberin von Laura Nolte am Montag bekannt. "Die deutschen Meisterschaften und die ersten drei Weltcups fallen somit für mich aus", schrieb die 25-Jährige bei Instagram.

Levi und Nolte hatten bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille im Zweierbob gewonnen. Sie hoffe nun auf einen Saisoneinstand beim Heimweltcup in Winterberg am ersten Januar-Wochenende 2023, so Levi. Die Saison beginnt am 26./27. November im kanadischen Whistler.

Ad

Bob Positiver Dopingtest: Olympische Bronze-Gewinnerin drei Jahre gesperrt UPDATE 04/11/2022 UM 17:07 UHR

Bob Wiederaufbau der Eisbahn am Königssee ab 2024 UPDATE 24/10/2022 UM 11:46 UHR