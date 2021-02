Sollte Friedrich die Führung in den abschließenden beiden Läufen am Sonntag behaupten, würde er zum alleinigen WM-Rekordchampion aufsteigen. Daran scheint zur Rennhälfte auch das Altenberger Wetter nichts ändern zu können. Trotz durchgehenden Schneefalls gelangen dem 30-jährigen Friedrich, der erstmals mit Anschieber Alexander Schüller bei einer WM antritt, im tückischen Eiskanal im Osterzgebirge zwei nahezu fehlerfreie Läufe.

Friedrich hatte die bereits abgeschlossene Weltcup-Saison dominiert - von zwölf Zweier-Rennen verlor er nur eines an Teamkollege Lochner. Im großen Schlitten, in dem am kommenden Wochenende die WM-Medaillen ausgefahren werden, ist Friedrich in diesem Winter noch ungeschlagen.