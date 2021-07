Die beiden deutschen Top-Rodler Felix Loch und Natalie Geisenberger äußerten sich auf ihren Social-Media-Kanälen bestürzt über die Zerstörung an ihrer Heimbahn. Nach Angaben von Thomas Schwab, dem Vorstandsvorsitzenden des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), kann in diesem Winter kein Weltcup-Betrieb auf der Bahn stattfinden.

"Es tut unendlich weh", schrieb Loch am Sonntag auf Instagram unter ein Foto, das die Trümmer der Bahn im Berchtesgadener Land zeigt: "Mein Herz ist gebrochen. Hoffentlich ist jeder okay und gesund." Auch Geisenberger postete ein Foto in ihrer Instagramstory: "Keine Worte! Es ist so traurig."

Auf den Fotos, die der Weltverband FIL auf Facebook veröffentlichte, sind Teile der Bahn zu sehen, die schwer demoliert und von Schlamm bedeckt sind. Das genaue Ausmaß der Zerstörung und der finanzielle Schaden waren zunächst nur abzuschätzen.

BSD-Chef Schwab sprach von einem Schaden in "zweistelliger Millionenhöhe". Er ergänzte im Gespräch mit dem SID: "Das ist dramatisch. Wir müssen nach vorne schauen und die richtigen Entscheidungen treffen." Wenn im kommenden Jahr im Oktober wieder gefahren werden könne, "ist alles gut".

Die Bahn befindet sich im Besitz des Landkreises Berchtesgaden. Noch im Januar waren am Königssee die Weltmeisterschaften im Rodeln ausgetragen worden. In diesem Winter sollten am 1. und 2. Januar 2022 die Rodler ihre Weltcup-Rennen in Berchtesgaden bestreiten, auch die Bob-Pilotinnen und -Piloten sowie die Skeletonis machen in aller Regel an der Bahn Weltcup-Station.

"Nach schwerem durchgängigen Regen und Schlammlawinen in der Nacht ist die Lotto Bayern Eisarena Königssee schwer beschädigt", schrieb der Verband unter die Fotos: "Wir wünschen allen Einwohnern und Freunden in Berchtesgaden-Königssee nur das Beste und hoffen, dass der Regen bald aufhören wird."

