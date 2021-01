Der Rekordweltmeister und Olympiasieger gewann am Sonntag auch das Vierer-Rennen in St. Moritz und feierte damit seinen elften Sieg im zwölften Saisonrennen - neun im Zweier, zwei im Vierer.

Noch deutlicher ist Friedrichs Dominanz allerdings in seiner Spezialdisziplin Zweierbob. Am Samstag gewann er vor Lochner und Kripps, Lochner bleibt damit der einzige, der Friedrich in diesem Winter geschlagen hat: Im Dezember gewann er ein Zweier-Rennen in Innsbruck, Friedrich wurde dort Zweiter.