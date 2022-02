Der Bob-Rekordweltmeister ist nach dem ersten Lauf im Vierer-Schlitten hinter dem Führenden Johannes Lochner (Stuttgart) nur Zweiter (+0,16 Sekunden).

Auf dem Bronzerang rangiert nach einem Viertel des Rennens im Yanqing Sliding Centre der Kanadier Justin Kripps (+0,25). Der dritte deutsche Starter Christoph Hafer (Bad Feilnbach) befindet sich vor dem zweiten Durchgang am Samstagvormittag (11.05 Uhr OZ/4.05 MEZ) auf Rang fünf zeitgleich mit dem Briten Brad Hall (beide +0,47) in Lauerstellung. Die Entscheidung fällt am Sonntag.

Friedrich legte mit seiner Crew in 4,85 Sekunden einen Startrekord hin. Zwar war Lochners Crew beim Anschieben sieben Hundertstel langsamer, anschließend fand der Weltmeister von 2017 aber eine perfekte Linie und raste zu einem Bahnrekord (58,13).

Friedrich, Doppel-Champion von Pyeongchang, kann in China nach seinem Triumph im Zweier als erster Bob-Pilot das olympische Double wiederholen. Triumphiert der 31-Jährige in der Königsdisziplin, würde er nach Goldmedaillen mit Andre Lange, dem erfolgreichsten Bobsportler der Olympia-Geschichte, gleichziehen.

