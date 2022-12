Die Zweierbob-Olympiasiegerin von 2018 raste an ihrem 28. Geburtstag in Park City auf Platz zwei, sie wurde nur von US-Favoritin Kaillie Humphries überflügelt. Dritte wurde die Kanadierin Cynthia Appiah. Laura Nolte, Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking, verpasste das Podium als Vierte knapp. Kim Kalicki wurde Sechste.

"Ich bin superzufrieden, ein besseres Geschenk hätte ich mir nicht machen können", freute sich Geburtstagskind Buckwitz über das starke Ergebnis. Zwar sei sie mit ihren Läufen "nicht ganz so zufrieden", allerdings startete sie in beiden Durchgängen sehr gut.

Nolte, die vergangene Woche bei der Weltcup-Premiere im Einerschlitten in Whistler (Kanada) durch einen Sturz als letzte Starterin dramatisch den Sieg verpasst hatte, lag nur 0,01 Sekunden hinter Appiah, die dank eines starken zweiten Laufs das Podest einnahm. Die Winterbergerin hatte nach dem ersten Durchgang noch zeitgleich mit Buckwitz (Oberhof) auf dem zweiten Platz gelegen.

Buckwitz hatte in Whistler noch enttäuscht und fuhr auf den neunten und damit letzten Rang, nun sorgte sie im zweiten Rennen für den ersten Podestplatz aus deutscher Sicht. Lediglich Humphries, die bereits den WM-Titel in Altenberg und Olympia-Gold in Peking gewann, war nicht zu schlagen.

