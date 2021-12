Die Winterbergerin mischte in Altenberg wieder in der Spitzengruppe mit, verpasste aber im vierten Rennen zum ersten Mal in dieser Saison das Podest und wurde Vierte. Mariama Jamanka (Oberhof) landete auf Rang sieben, Kim Kalicki (Wiesbaden) dahinter auf Platz acht.

Den Sieg am Samstag sicherte sich die frühere Zweier-Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA. Damit warten die deutschen Frauen in der World Series weiter auf den ersten Erfolg in der jungen Disziplin. Im Monobob werden bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) erstmals olympische Medaillen vergeben.

Ad

Bob Bob: Friedrich siegt auch in Winterberg und bleibt makellos VOR 5 STUNDEN

Olympia - Bob Was ist Bob? Die Highspeed-Medaillenjagd im Eiskanal bei Olympia GESTERN AM 15:27